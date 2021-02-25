Оппозиция отправила делегацию к президенту Армении

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение за спасение родины" отправляет к президенту Армении Армену Саркисяну делегацию для обсуждения внутриполитической ситуации в республике.

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Об этом в ходе протестной акции у парламента республики заявил представитель оппозиции Ишхан Сагателян.

"Мы отправляем делегацию к президенту для обсуждения сложившейся ситуации в стране и нахождения путей выхода", - заявил он.

Тем временем протестующие заблокировали движение по проспекту Баграмяна в районе здания Национального собрания страны. Подвозят палатки, чтобы продолжить акцию и в ночное время. Глава еще одной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян также призвал президента Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении главы Генштаба ВС страны.