Пашинян призвал оппозицию начать консультации и остановить уличные акции

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который вместе со своими сторонниками после полудня в четверг начал шествие по улицам Еревана, заявил, что останавливает акции и призвал оппозицию начать консультации. Шествие Пашиняна показывали в режиме реального времени местные новостные телеканалы.

"Мы зафиксировали на площади Республики позицию десятки тысяч наших сторонников. Думаю, что президент должен подписать указ об отставке начальника генштаба или Оник Гаспарян сам должен уйти в отставку. Мы сейчас прекращаем наши акции, призываем делать это нашим коллегам из оппозиции и начать консультации. Я теперь отправляюсь в правительство, где мы должны принять ряд важных решений", - заявил он.

По словам Пашиняна, его команда решила "положить конец мягкой политике". "Тот, кто использует этот шанс, мы только будем рады. Дорогие граждане, вернитесь домой, но продолжайте отстаивать свою гражданскую позицию", - заявил он.

В настоящий момент шествие сторонников Пашиняна закончилась, однако у парламента республики продолжают протестовать сторонники оппозиционных партий. Они уже заявили, что не уйдут оттуда до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку премьер-министра.