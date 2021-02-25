Заседание парламента Армении не состоялось из-за отсутствия депутатов от власти

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Внеочередное заседание парламента Армении, которое инициировала оппозиционная фракция "Процветающая Армения" для обсуждения внутриполитической ситуации и отмены военного положения, не состоялось из-за отсутствия депутатов от правящего блока "Мой шаг". Об этом в ходе протестной акции у здания законодательного органа республики на проспекте Баграмяна заявила оппозиционный депутат Ивета Тоноян.

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"Как и мы ожидали, депутаты от власти не приняли участие в заседании Совета парламента, который должен был решить повестку внеочередного заседания. Оно, как и мы ожидали, провалилось", - заявила она.

Тоноян призвала президента Армена Саркисяна не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. "Вооруженные силы защищали и продолжают защищать интересы народа. Я призываю президента ни в коем случае не подписывать указ об увольнении Гаспаряна", - сказала она.

Ранее оппозиция сообщила, что отправляет делегацию в президентский дворец для обсуждения с Арменом Саркисяном внутриполитической ситуации.

В настоящий момент проспект Баграмяна рядом со зданием парламента остается перекрытым. Участники акции протеста соорудили баррикады из мусорных баков и скамеек, а также установили палатки, чтобы провести ночь на проспекте Баграмяна рядом со зданием парламента.