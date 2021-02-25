США ввели визовые санкции против бывшего генпрокурора Словакии

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США ввел визовые санкции в отношении бывшего генерального прокурора Словакии Доброслава Трнки "за его причастность к значительной коррупции". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Занимая официальную должность генерального прокурора Словакии, Трнка был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство закона и доверие общественности Словакии к демократическим институтам правительства, официальным лицам и государственным процедурам", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Санкции были введены против самого Трнки и его сына Якуба. Им обоим запрещен въезд в США.

"Внесение в этот список не направлено на то, чтобы предвосхищать или влиять на текущее или будущее судебное разбирательство в Словакии с участием Трнки", - утверждает Блинкен.