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Политический кризис в Армении

Председатель ОБСЕ призвала к мирному урегулированию ситуации в Армении

Анн Линде выразила обеспокоенность событиями в республике

СТОКГОЛЬМ, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала к ненасильственному урегулированию ситуации в Армении. Об этом она написала в четверг в своем Twitter.

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"Я обеспокоена последними событиями в Армении. Призываю все стороны уважать обязательства, взятые на себя в рамках ОБСЕ и касающиеся демократических процессов и верховенства права. Ситуация должна быть разрешена без применения насилия", - написала Линде.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьера и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Пашинян назвал требование Генштаба ВС попыткой военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

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АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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