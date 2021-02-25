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Политический кризис в Армении
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Главы Минобороны Армении и РФ обсудили внутриполитическую ситуацию в республике

Разговор состоялся по инициативе российской стороны

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в четверг в ходе телефонной беседы обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

"Главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили ситуацию в Армении. В ходе телефонного разговора стороны обсудили также миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что "разговор состоялся по инициативе российской стороны".

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АрменияРоссияПолитический кризис в Армении
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