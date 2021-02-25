ЕС призвал участников противостояния в Армении мирно разрешить все противоречия

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Армении и призывает "всех игроков" воздерживаться от риторики или действий, ведущих к эскалации, и разрешить все политические противоречия мирно. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Евросоюз очень пристально следит за развитием ситуации в Армении. Мы призываем всех игроков к спокойствию, необходимо воздерживаться от риторики или действий, ведущих к эскалации. Политические разногласия должны быть разрешены мирно, в твердом соответствии принципам парламентской демократии. В соответствии с конституцией Армении вооруженные силы должны сохранять нейтралитет в политических вопросах и должны оставаться под контролем гражданских властей", - говорится в заявлении

ЕС высказал уверенность, что "сохранение демократического конституционного порядка - это единственный путь для Армении справиться с вызовами, с которыми она столкнулась".