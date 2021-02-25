{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Армении

ЕС призвал участников противостояния в Армении мирно разрешить все противоречия

ЕС высказал уверенность, что "сохранение демократического конституционного порядка - это единственный путь для Армении справиться с вызовами, с которыми она столкнулась"

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Армении и призывает "всех игроков" воздерживаться от риторики или действий, ведущих к эскалации, и разрешить все политические противоречия мирно. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

На эту тему
Военные потребовали отставки Пашиняна. Что известно о ситуации в Армении

"Евросоюз очень пристально следит за развитием ситуации в Армении. Мы призываем всех игроков к спокойствию, необходимо воздерживаться от риторики или действий, ведущих к эскалации. Политические разногласия должны быть разрешены мирно, в твердом соответствии принципам парламентской демократии. В соответствии с конституцией Армении вооруженные силы должны сохранять нейтралитет в политических вопросах и должны оставаться под контролем гражданских властей", - говорится в заявлении

ЕС высказал уверенность, что "сохранение демократического конституционного порядка - это единственный путь для Армении справиться с вызовами, с которыми она столкнулась".

Теги
АрменияПолитический кризис в Армении
Президент ФРГ заявил, что нельзя обрывать все связи с Россией
Читать полностью