Премьер Саксонии заявил о бесполезности санкций против России

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает ошибкой введенные ЕС санкции против России и выступает за продолжение диалога с Москвой, несмотря на ситуацию вокруг Алексея Навального. Слова немецкого политика привело в четверг агентство DPA.

Кречмер отметил, что ЕС и Германия справедливо требуют соблюдения принципов правового государства. "Но это ничего не меняет в том, что санкции не оказывают должного эффекта, что их разными способами обходят и что поэтому они не имеют будущего как инструмент политики", - заявил он. По его словам, все премьеры восточногерманских земель придерживаются мнения, что санкции против России следует отменить.

"Мы должны и сейчас снова говорить друг с другом, а не друг о друге", - считает Кречмер. Он выразил непонимание курса главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который, по его мнению, все время придерживается "жесткой и непреклонной риторики" в отношении России.

Премьер Саксонии намерен посетить Москву в апреле текущего года, чтобы принять участие в открытии выставки, посвященной эпохе романтизма и организованной совместно Третьяковской галерей и Государственными художественными собраниями Дрездена.