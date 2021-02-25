Первую партию вакцины "Спутник V" из России доставили в Черногорию

БЕЛГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Первая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Черногорию из России. Об этом сообщило в четверг правительство Черногории.

Партия была доставлена на аэродром столицы Подгорицы. Ранее еще одну партию российского препарата передала Черногории соседняя Сербия. Минздрав Черногории также заявлял, что ожидает также поступления в страну вакцин Sinopharm и Pfizer.

16 февраля Институт общественного здоровья Черногории выявил семь случаев заражения британским штаммом коронавируса в стране. Перед этим правительство ввело комендантский час и ограничение на междугородное сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки. В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились свыше 73 тыс. жителей, 976 человек умерли, в настоящий момент число заразившихся составляет 8 396.