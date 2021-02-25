В ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с событиями в Армении

ВАРШАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ выразило обеспокоенность в связи с событиями в Армении. Соответствующее заявление бюро распространило в четверг в Twitter.

"БДИПЧ обеспокоено последними событиями в Армении. Мы призываем уважать роль демократических институтов и гражданского контроля", - указано в сообщении.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьера и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал требование Генштаба ВС попыткой военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.