{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Армении

В ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с событиями в Армении

В организации призвали уважать роль демократических институтов и гражданского контроля

ВАРШАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ выразило обеспокоенность в связи с событиями в Армении. Соответствующее заявление бюро распространило в четверг в Twitter.

На эту тему
Внутриполитический кризис в Армении. Предпосылки и развитие

"БДИПЧ обеспокоено последними событиями в Армении. Мы призываем уважать роль демократических институтов и гражданского контроля", - указано в сообщении.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьера и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал требование Генштаба ВС попыткой военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

Теги
АрменияПолитический кризис в Армении
Зимние олимпийские виды спорта
Байден не принял окончательного решения по вопросу о бойкоте Олимпийских игр в Пекине
Призывы бойкотировать зимние Игры в Пекине ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций
Читать полностью