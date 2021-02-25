Президент ФРГ считает, что нельзя обрывать связи с Россией

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать все связи с Россией, несмотря на сложный период в отношениях, и обратил внимание на то, что как Запад, так и РФ несут ответственность за мир в Европе. Об этом он заявил в четверг во время виртуальной ежегодной конференции Восточного комитета германской экономики.

"В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, чтобы не оборвались все связи", - предупредил глава государства. Он указал на то, что за последние 20 лет между Западом и Востоком было разрушено много мостов.

"Это тревожная ситуация, особенно в кризисное время, и это я открыто говорю в адрес Москвы. Мы живем в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него", - считает президент ФРГ. "Мы, обе стороны, несем ответственность за будущее мирной Европы", - подчеркнул Штайнмайер.

Одновременно президент ФРГ подчеркнул, что ЕС и Германия не могут закрывать глаза на то, что в России якобы ограничивается пространство для развития гражданского общества, и призвал Москву обеспечить соблюдение прав человека. "Мы и впредь будем оценивать действия России в точки зрения соблюдения этих обязательств", - заявил Штайнмайер.

Очередной виток ухудшения российско-германских отношений произошел после инцидента с Алексеем Навальным. 5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. В ответ министерство иностранных дел Германии объявило персоной нон грата сотрудника российского посольства в Берлине. В дипмиссии РФ действия властей ФРГ назвали "безосновательным и недружественным шагом".

Ранее 25 февраля Генеральная прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против немца, который якобы сотрудничал с российской разведкой.