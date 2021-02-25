Минск расценил как вмешательство во внутренние дела доклад по Белоруссии в СПЧ ООН

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минск расценивает рассмотрение доклада по Белоруссии в Совете ООН по правам человека (СПЧ) как грубое нарушение принципа невмешательства во внутренние дела. Об этом заявил в четверг на 46-й сессии СПЧ постпред Белоруссии в Женеве Юрий Амбразевич.

Выступая в ходе интерактивного диалога по докладу, представленному верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, глава белорусской дипмиссии сказал, что его страна "не признает резолюцию" СПЧ, в соответствии с которой был подготовлен этот доклад и "не согласна с самим фактом его рассмотрения". Амбразевич подчеркнул, что рассмотрение в Совете положения в странах без согласия их правительств "составляет грубое нарушение принципа невмешательства во внутренние дела, закрепленного в Уставе ООН", а также нарушение мандата СПЧ и Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

По словам дипломата, этот доклад "отражает весьма субъективный и упрощенный взгляд на события" в Белоруссии, и за его рамками остались ряд факторов. Это, в частности,"неконституционный и противозаконный характер уличных протестов и произвольного создания самоназначенными активистами различных институций по передаче власти", "многочисленные свидетельства инициативных насильственных действий протестующих в отношении представителей органов охраны порядка", а также "внешнее вмешательство в избирательную кампанию и в последовавшие протестные события".

Мнения разошлись

В ходе интерактивного диалога мнения членов СПЧ диаметрально разошлись. Страны Евросоюза, Великобритания, США, Украина и некоторые другие государства выступили с резкой критикой белорусских властей. В частности, представитель Украины заявила о "продолжающемся преследовании журналистов" в Белоруссии и об "узурпации Россией пространства СМИ". Она призвала Минск "прислушаться к голосу народа".

В то же время несколько делегаций заявили о неприемлемости вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Постпред России в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что, "раскручивая "белорусский сюжет", на Западе пытаются отвлечь внимание населения от собственных проблем". Глава российской дипмиссии расценил доклад Бачелет как однобокий: в нем ничего не говорится о "подпитке протестов и вмешательстве во внутренние дела страны извне" и "нет ни одного слова о незаконности и антигуманности вводимых санкций, нарушающих основные права белорусского народа".

Представитель Казахстана подчеркнул в выступлении на сессии, что "нынешняя ситуация в Белоруссии - это внутреннее дело страны". Аналогичное заявление прозвучало в выступлении представителя Китая. "Мы выступаем против политизации прав человека и вмешательства во внутренние дела любой страны под предлогом защиты прав человека. К сожалению, доклад по Белоруссии использует большой объем непроверенной информации", - констатировал китайский дипломат. Представитель Венесуэлы отметил, что его страна расценила резолюцию по Белоруссии, принятую СПЧ в сентябре прошлого года, как "враждебную инициативу". "Цель нынешней дискуссии - усилить давление на Белоруссию, и это неприемлемо, мы сожалеем, что Европейский союз настаивает на вмешательстве во внутренние дела страны и ставит под сомнение результаты выборов августа прошлого года", - сказал он. "Серьезное беспокойство по поводу попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии" высказала на сессии делегация КНДР. Кубинский дипломат назвал дискуссию по Белоруссии в СПЧ и представленный доклад проявлением двойных стандартов в сфере прав человека. В свою очередь, азербайджанский представитель подчеркнула, что "вопросы, входящие во внутреннюю юрисдикцию государств - членов ООН, включая Белоруссию, должны решаться путем политического диалога".

Доклад Бачелет

В докладе Бачелет говорится, что события в Белоруссии, связанные с прошлогодними президентскими выборами, привели к "кризису беспрецедентных масштабов в области прав человека". По мнению верховного комиссара, эти события "сделали более видимыми многолетние систематические нарушения и безнаказанность". Доклад был подготовлен в соответствии с резолюцией, принятой на 45-й сессии СПЧ в сентябре прошлого года. Эта резолюция не вызвала в Совете единодушия. За ее принятие в сентябре проголосовали лишь 23 страны из 47, входящих в СПЧ. Это, в частности, государства Евросоюза и Украина. Против выступили Венесуэла и Эритрея. Воздержались 22 страны. Россия в голосовании не участвовала, поскольку на тот момент не входила в Совет.