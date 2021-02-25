Антимонопольный комитет Украины сообщил, что не разрешал Порошенко покупать канал "Прямой"

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не получал заявку на покупку телеканала "Прямой" и, соответственно, не выдавал разрешения на сделку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба АМКУ.

"С 1 марта 2019 года по 22 февраля 2021 года комитетом не рассматривались заявления о предоставлении разрешения относительно приобретения субъектами хозяйствования или физическими лицами телеканала "Прямой", - сказано в ответе АМКУ на запрос издания "Украинские новости".

Пресс-служба уточнила, что такая формулировка означает отсутствие заявки в АМКУ на покупку телеканала. Теперь, согласно законодательству, на лицо, которое выступило покупателем, будет наложен штраф за осуществление сделки без разрешения.

18 февраля экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о покупке телеканала "Прямой". До этого формальным собственником телеканала был экс-депутат Верховной рады от Партии регионов и бывший и. о. председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Макеенко. Телеканал всегда лояльно относился к Порошенко, и некоторые политики заявляли, что бывший президент фактически контролирует "Прямой". Сам Порошенко это опровергал.

Многие эксперты полагают, что Порошенко фактически купил телеканал сам у себя. Накануне покупки телеканала он заявил, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны намерен ввести санкции против Макеенко. Данные санкции могли привести к закрытию "Прямого".