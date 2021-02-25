ЕС призвал Иран возобновить полноценное сотрудничество с МАГАТЭ

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Евросоюз призвал Иран пересмотреть решение о приостановке действия дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в результате принятия которого значительно сокращаются возможности агентства по мониторингу атомной программы Тегерана в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Мы глубоко озабочены решением Ирана приостановить с 23 февраля действие дополнительного протокола, а также дополнительные меры транспарентности в рамках СВПД. Если это решение не будет пересмотрено, оно в значительной степени ограничит возможности МАГАТЭ по верификации состояния ядерных материалов и по подтверждению того, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. МАГАТЭ лишится основной части информации о состоянии всего иранского цикла производства ядерного топлива, включая научно-исследовательскую деятельность с использованием новых центрифуг", - отмечается в документе.

В то же время ЕС подчеркивает, что принял к сведению достижение временной договоренности между Тегераном и МАГАТЭ, которое позволит в течение трех месяцев продолжать необходимый мониторинг. Однако ЕС отмечает, что для сохранения СВПД необходимо полноценное участие МАГАТЭ в верификационной деятельности.

"Мы признаем проблемы, связанные с односторонним выходом США из соглашения и повторного введения американских санкций. Несмотря на серьезные вызовы СВПД, ЕС продолжает выполнять свои обязательства и активно работать для сохранения соглашения", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что ЕС продолжит использовать активные дипломатические усилия, чтобы добиться возвращения Ирана и США к выполнению соглашения.

Организация по атомной энергии Ирана и МАГАТЭ договорились 21 февраля о временном техническом решении для продолжения мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до 3 месяцев с учетом вступления в силу в этой стране 23 февраля нового закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. В соответствии с новыми условиями, сокращается объем и тип инспекций МАГАТЭ в Иране, но верификационная деятельность в целом останется удовлетворительной.