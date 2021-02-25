Секретарь Совбеза Белоруссии и посол России обсудили вопросы сотрудничества двух стран

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович встретился в четверг с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на Госсекретариат белорусского Совета безопасности.

"На встрече были обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также перспективная повестка взаимодействия в сфере международной безопасности", - сообщили в Совбезе.

Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в четверг встречу с госсекретарем Совбеза республики. Глава государства в ходе беседы заявил о желании внешних сил расшатать обстановку в Белоруссии и призвал противостоять этому с учетом опыта постсоветских стран.