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Политический кризис в Армении

Сотни людей продолжают блокировать центральный проспект в Ереване

Часть лидеров оппозиции остается на площади с активистами, остальные проводят консультацию для планирования дальнейших действий

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Сотни сторонников оппозиционного "Движения за спасение родины" в четверг вечером продолжают блокировать проспект Баграмяна у здания парламента Армении в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, несмотря на холодную погоду, активисты поют патриотические песни и скандируют антиправительственные лозунги.

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"Мы останемся здесь до тех пор, пока депутаты не придут в здание парламента и не проголосуют за отставку Пашиняна", - заявил ранее лидер оппозиции Вазген Манукян, призывая своих сторонников остаться на улицах до утра.

Проспект Баграмяна перекрыт выстроенными в ряд мусорными баками и скамейками. Там же установлены палатки, чтобы люди могли провести там ночь. Часть лидеров оппозиции остается на площади с активистами, остальные проводят консультацию для планирования дальнейших действий. Тем не менее обстановка в Ереване в эти часы в целом остается спокойной. Полиция не вмешивается в происходящее, да и больших скоплений представителей правоохранительных органов не наблюдается. Военных в городе также не видно.

В четверг своих сторонников вывел на улицу и премьер-министр Никол Пашинян. Однако после шествия по улицам Еревана он призвал всех разойтись. Глава армянского кабмина предложил оппозиции приостановить все публичные акции и начать политические консультации.

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АрменияПолитический кризис в Армении
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