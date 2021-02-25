Эстонский депутат раскритиковал высказывания президента страны в адрес русских жителей

ТАЛЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд в адрес русскоязычного населения были неуместны. Такое мнение высказал в четверг депутат Рийгикогу (парламента Эстонии) Евгений Осиновский.

"Русскоязычное население было возмущено и разочаровано речью президента, когда им сказали, "мол, вы, группка иноязычных, сейчас мы вам расскажем, как вам стоит жить", - сказал он порталу ERR. - На самом деле это было очень острое противопоставление "мы - они". Я считаю, что это было неуместно и люди восприняли речь негативно".

Он добавил, что "президент могла бы объединять эстонцев и русских, а не вбивать между ними клин".

Накануне в речи по случаю 103-й годовщины образования Эстонской Республики Кальюлайд заявила, что все жители Эстонии должны быть готовы отправлять своих детей учиться в школу, где обучение проходит на эстонском языке. Это, по ее словам, позволит "всем растущим здесь детям возможность приобщиться к нашим языку и культуре в такой степени, которая поможет им стать нашими спутниками, любящими или, по крайней мере, понимающими Эстонию и эстонцев".

В январе министр государственного управления Эстонии Яак Ааб заявил, что правительство поставило цель, чтобы во всех дошкольных и школьных учебных заведениях страны обучение велось только на эстонском языке. Он добавил, что договоренность о сроках перехода на эстонский язык обучения не достигнута.

В разных регионах Эстонии действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах республики обучаются свыше 20% всех учащихся средних общеобразовательных заведений страны. Преподавание в них ведется по системе "60 на 40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.