Комитет Палаты представителей США принял резолюцию с призывом ввести санкции против Минска

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в четверг единогласно одобрил резолюцию с призывом усилить введенные ранее санкции в отношении Белоруссии. Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Конгрессмены, отмечается в тексте резолюции, "призывают к дальнейшим адресным санкциям, согласованным между США, Евросоюзом, Великобританией, Канадой, другими союзниками и партнерами [США], в отношении белорусских властей, допустивших нарушения прав человека, и представителей избирательной комиссии, которые участвовали в деятельности, приведшей к фальсификации результатов выборов 9 августа 2020 года". Кроме того, политики "призывают [исполнительную ветвь власти США] рассмотреть в координации с трансатлантическими партнерами вопрос о введении санкций в отношении белорусских государственных компаний, которые нарушали права своих работников в связи с их участием в продолжающемся демократическом движении в Белоруссии".

Они также призвали "трансатлантическое сообщество пересмотреть финансовую помощь" властям Белоруссии.

Законодатели выступили против "вмешательства со стороны каких-либо внешних сил, нарушающих независимость и суверенитет Белоруссии". Члены комитета призвали Минск "прекратить акты насилия в отношении гражданского населения" и "немедленно освободить всех <...> незаконно задержанных лиц". Конгрессмены считают, что в республике должны пройти "новые, свободные и справедливые выборы при участии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе" (ОБСЕ). Они также призвали к "проведению международного расследования нарушений прав человека" в стране.

О ситуации в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Руководство ряда европейских стран и США не признали результаты голосования и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии.