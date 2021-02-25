ЕС продлил на год санкции против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко и семь компаний. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также лиц, ответственных за нарушения на выборах, - говорится в документе. - Европейские санкции также нацелены на экономических игроков, включая бизнесменов и компании, которые получают выгоды или поддерживают режим Александра Лукашенко".

В настоящее время ЕС ввел три блока санкций против Белоруссии - в октябре, ноябре и декабре 2020 года, в общей сложности в черный список включены 88 физических лиц и 7 компаний. Физлицам запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, европейскому бизнесу запрещено любое сотрудничество с включенными в список юридическими лицами, за исключением выполнения ранее заключенных контрактов.

22 февраля на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе было принято решение разработать четвертый санкционный пакет против Белоруссии, а также активизировать поддержку оппозиционных сил в стране.