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Политический кризис в Армении

В НАТО призвали стороны в Армении избегать действий, которые могут привести к эскалации

В альянсе отметили, что внимательно следят за развитием событий в этой стране

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. НАТО призывает стороны кризиса в Армении избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации в стране. Об этом заявила в четверг официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

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"Мы внимательно следим за развитием событий в Армении, которая является нашим партнером. Важно избегать слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны решаться мирным, демократическим путем и в соответствии с конституцией Армении", - написала она в Twitter.

В Армении с утра начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генерального штаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

Между тем Минобороны Армении выступило с заявлением, в котором назвало недопустимыми любые попытки вовлечь вооруженные силы страны в политические процессы.

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АрменияПолитический кризис в Армении
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