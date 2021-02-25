Зеленский назначил экс-главу Минфина Украины Оксану Маркарову послом в США

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу министерства финансов страны Оксану Маркарову послом в США. Об этом сказано в сообщении офиса Зеленского в четверг.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 75/2021 о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки", - говорится в нем. Зеленский заявил, что у кандидатуры нового посла есть "три преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США".

Он подчеркнул, что Маркаровой следует сосредоточиться, прежде всего, на налаживании эффективного диалога с администрацией президента Джо Байдена, активно сотрудничать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с американскими законодателями и укреплять "двухпартийную поддержку Украины" в США.

Как отмечается в сообщении, Зеленский "акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования в Донбассе", а также к поддержке позиции Украины по статусу Крыма. "Кроме того, президент отметил важность усиления санкций США против России, в том числе в вопросе строительства газопровода "Северный поток - 2", - говорится в сообщении. Еще одной задачей для посла он назвал поддержку Вашингтоном евроатлантического курса Киева, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. Другими задачами Зеленский назвал поддержку со стороны США "внутренней трансформации Украины" для улучшения благосостояния граждан, развитие "экономический дипломатии" - привлечения прямых инвестиций, наращивание взаимной торговли.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял в комментарии украинским СМИ, что одним из ключевых заданий для Маркаровой станет организация визита Джо Байдена на Украину.

Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 года по 4 марта 2020 года. Ранее послом Украины в США был Владимир Ельченко. В ноябре 2020 года депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Олег Волошин заявлял, что назначение Маркаровой послом в США "зацементирует порочную модель внешнего управления Украиной".