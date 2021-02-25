Депутат Рады сообщил, что Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса ОПЗЖ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутат от фракции Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) в эти минуты задерживает сотрудников офиса партии.

"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Кива добавил, что происходящее на Украине является "агонией режима, который проиграл, предал страну, народ".

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых глава ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена, а также пять граждан России. Решение принято по статье о финансировании терроризма и предполагает арест всего имущества подпавших под санкции.