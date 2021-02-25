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Сенат Конгресса США утвердил Дженнифер Грэнхолм на пост главы Минэнерго страны

В ближайшее время она будет приведена к присяге
Дженнифер Грэнхолм Pool/Sipa USA/Reuters
Описание
Дженнифер Грэнхолм
© Pool/Sipa USA/Reuters

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг одобрил выдвинутую американским президентом Джо Байденом кандидатуру Дженнифер Грэнхолм на должность руководителя министерства энергетики страны. Трансляция процедуры велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

В ближайшее время 62-летняя Грэнхолм будет приведена к присяге.

Она родилась в Ванкувере (Канада), вместе с семьей переехала в Калифорнию. У нее ирландские, норвежские и шведские корни. В 21 год Грэнхолм получила американское гражданство. В 2002 году она победила на выборах губернатора Мичигана, в 2006 году была переизбрана, занимала должность до 2011 года. На этом посту ей удалось увеличить расходы на образование и привлечь средства для создания рабочих мест в сфере альтернативной энергетики, принять закон о двухлетнем бесплатном образовании для людей, потерявших работу.

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