Депутат Рады выступил на ПА ОБСЕ в поддержку русскоязычного населения Украины

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич заявил в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ о возмущении отношением к русскоязычному населению на Украине и в знак солидарности выступил на русском языке.

"Я продолжу на русском языке в знак солидарности с теми нашими гражданами, которые сегодня лишены права использования русского языка во всех сферах деятельности, как это гарантируется конституцией Украины. Кстати, я бы мог и на венгерском, и на словацком, но, к сожалению, эти языки - не языки использования на Парламентской ассамблее ОБСЕ, - сказал Шуфрич, выступая в режиме видеоконференции. - Меня возмущает то отношение, которое сегодня есть к русскоязычным нашим гражданам и к представителям национальных меньшинств. Но мы видим, что наша позиция не нравится власти".

Депутат Рады при этом выразил благодарность представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру за ее реакцию на прекращение эфирного вещания трех телеканалов на Украине. При этом он связал причину блокировки телеканалов с резким падением рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

Со своей стороны первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заметил, что в ходе дискуссий на заседании комитета он "не услышал ничего о том, как преследуется русский язык на Украине". "Недавно были закрыты без судебного решения три самых популярных телеканала, которыми пользовалась русскоязычная аудитория", - указал сенатор, напомнив, что "русскоязычным гражданам запрещают обучать детей на родном языке".

"И самое главное - Украина стала единственной страной в мире, которая вводит персональные санкции против своих граждан. Такого, честно говоря, я нигде не встречал", - добавил Джабаров.

Блокировка телеканалов

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik, а также против депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который через украинский медиахолдинг "Новости" владеет этими СМИ. Все три телеканала уже прекратили эфирное вещание на Украине. Их программы теперь доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube.

4 февраля в Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру сообщили, что она высказал обеспокоенность приостановкой вещания трех украинских телеканалов во время встречи с постоянным представителем Украины при ОБСЕ Евгением Цымбалюком. Она также запросила дополнительную информацию у украинских властей, чтобы полностью оценить решение и связанные с ним ограничения свободы СМИ. Представитель ОБСЕ предложила Киеву помощь ее бюро в предоставлении экспертных рекомендаций по этому вопросу.