В ОПЗЖ назвали обыск СБУ автобуса рядом с офисом партии запугиванием ее членов

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Досмотр и обыск транспортного средства рядом с офисом "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) является попыткой запугивания членов и сторонников политической силы, конкурирующей с действующей властью. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении партии.

Отмечается, что на территории рядом с офисом ОПЗЖ полицией был задержан автобус. Ранее депутат от фракции Рады ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) в эти минуты задерживает сотрудников офиса партии.

"Мы уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом нашей политической партии является не чем иным, как преследованием и попыткой запугивания членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде", - говорится в заявлении партии.