Лидер оппозиции Манукян призвал депутатов от блока Пашиняна выйти из фракции

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Кандидат в премьер-министры от оппозиционного "Движения по спасению родины" Вазген Манукян призвал депутатов от правящего блока "Мой шаг" выйти из фракции и действовать в качестве независимых парламентариев. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционного движения.

"Выходите из фракции и становитесь независимыми депутатами. Возьмите на себя личную ответственность за будущее нашей страны и народа. Важно, чтобы вы приняли такое решение не под давлением общественности, а полностью осознавая серьезность момента. Я готов встретиться с вами в любом формате, чтобы более подробно обсудить текущую ситуацию и все вопросы, связанные с будущим Армении", - отметил он.

В стране с утра начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генерального штаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

Ближе к вечеру сторонники оппозиции перекрыли проспект Баграмяна у здания парламента мусорными баками и скамейками. Там же установлены палатки, чтобы люди могли провести там ночь. Часть лидеров оппозиции остаются на площади с активистами, остальные проводят консультацию для планирования дальнейших действий. Ранее Манукян призвал активистов оставаться на площади "до тех пор, пока депутаты не придут в здание парламента и не проголосуют за отставку Пашиняна".

В целом обстановка в Ереване в эти часы остается спокойной. Полиция не вмешивается в происходящее, больших скоплений представителей правоохранительных органов не наблюдается. Военных в городе также не видно.