Глава Евросовета заявил, что новые санкции ЕС в отношении РФ утвердят на следующей неделе

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза против России из-за приговора Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС.

"В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека", - сказал он.

Мишель в очередной раз повторил, что ЕС осуждает приговор Навальному и призывает власти РФ освободить его.

Как заявил в понедельник по итогам заседания Совета ЕС верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за приговор Навальному. По его словам, санкции будут впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, министры иностранных дел ЕС согласовали решение о введении дополнительных индивидуальных санкций против руководителей ряда российских силовых структур. По его информации, в черный список предложено внести главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Всем российским силовикам хотят на год запретить въезд в страны ЕС, им также будет запрещено держать деньги в банках в ЕС.

Старые санкции

15 октября Евросоюз уже включил в санкционный список по инциденту с Навальным директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.