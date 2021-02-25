Глава Евросовета посетит Украину, Грузию, Молдавию с 28 февраля по 3 марта

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель с 28 февраля по 3 марта совершит визит на Украину, в Грузию и Молдавию. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Председатель Мишель посетит Молдавию, Грузию и Украину с воскресенья, 28 февраля, по среду, 3 марта", - отмечается в нем.

Как говорится в документе, в Кишиневе Мишель встретится с президентом Молдавии Майей Санду. Затем он улетит в Грузию, где проведет переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Кроме того, он посетит административную границу и встретится с представителями оппозиции.

После этого он отправится на Украину, где вместе с президентом Владимиром Зеленским посетит восточную часть страны. Мишель обсудит с Зеленским отношения между Киевом и Брюсселем, а также встретится с представителями институтов, борющихся с коррупцией, пояснили в Евросовете.