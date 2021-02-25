США призвали все стороны конфликта в Армении к сдержанности

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают все стороны в Армении к сдержанности и считают, что вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы, конечно же, в курсе недавних событий в Армении, мы очень пристально следим за этой ситуацией", - сказал он. "Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации, а также избегать насилия. Мы напоминаем всем сторонам о незыблемом принципе демократии - что вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства. Он призвал "руководство страны разрешать противоречия мирными путем, уважая верховенство закона, демократию в Армении и ее институты".

По словам Прайса, США пока не принимали решений о том, будут они считать нынешние события в Армении попыткой переворота или нет. "Как вы знаете, у Госдепартамента есть особый процесс установления того, имел ли место переворот. <...> В данном случае решение принято не было. Мы продолжаем поддерживать демократию в Армении и ее суверенитет, и мы продолжим очень внимательно следить за развитием событий", - отметил он.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, по предложению премьера назначает и снимает с должности начальника Генерального штаба, пока не подписал документы.

Между тем Минобороны Армении выступило с заявлением, в котором назвало недопустимыми любые попытки вовлечь вооруженные силы страны в политические процессы.