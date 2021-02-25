Оппозиция намерена инициировать внеочередное заседание парламента Армении 26 февраля

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты оппозиционных парламентских фракций "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" в пятницу в 11:00 (10:00 мск) собираются инициировать внеочередное заседание законодательного органа для обсуждения внутриполитической ситуации в стране. Об этом в четверг вечером заявила журналистам депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян.

"Завтра планируется проведение Совета парламента с повесткой обсуждения ситуации в стране и отмены военного положения. После этого будет созвано внеочередное заседание", - заявила она.

В стране с утра начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генерального штаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

Ближе к вечеру сторонники оппозиции перекрыли проспект Баграмяна у здания парламента мусорными баками и скамейками. Там же установлены палатки, чтобы люди могли провести там ночь. Часть лидеров оппозиции остаются на площади с активистами, остальные проводят консультацию для планирования дальнейших действий. Ранее Манукян призвал активистов оставаться на площади, "до тех пор пока депутаты не придут в здание парламента и не проголосуют за отставку Пашиняна".

В целом обстановка в Ереване в эти часы остается спокойной. Полиция не вмешивается в происходящее, больших скоплений представителей правоохранительных органов не наблюдается. Военных в городе также не видно.