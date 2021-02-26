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Кризис в Сирии

Госдеп оценил усилия Казахстана по вывозу из Сирии своих граждан, примкнувших к боевикам

По словам и.о. координатора Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Джона Годфри, Вашингтон обеспокоен тем, что большое число стран "не берет на себя ответственность за своих граждан"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Власти США высоко ценят усилия Казахстана по репатриации из Сирии и Ирака своих граждан, присоединившихся к террористическим группировкам и взятых там в плен. Об этом заявил в четверг и.о. координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри.

"США призвали страны <...> репатриировать иностранных боевиков-террористов [из числа своих граждан] и членов их семей. Мы [своими действиями] подали пример в этом деле. К настоящему моменту мы репатриировали 12 взрослых граждан США и 16 несовершеннолетних американцев из Сирии и Ирака. Десятерым из этих взрослых были предъявлены обвинения в совершении федеральных преступлений", - сказал он на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Ближнего Востока.

"Мы также помогли ряду других стран в репатриации [их граждан] <...>. Я бы хотел отметить, что Казахстан был особым лидером [в этом вопросе] <...>, возвращая сотни иностранных террористов и членов их семей и запуская новаторские программы реинтеграции и реабилитации", - продолжил Годфри.

Он отметил, что условия в лагерях, где содержатся боевики, "часто бывают весьма плачевными". "Это иногда усложняет поддержание безопасности на этих объектах", - пояснил Годфри, подчеркнув, что Вашингтон обеспокоен тем, что большое число стран "не берет на себя ответственность за своих граждан".

"Около 2 тыс. иностранных боевиков <...> сейчас находятся под стражей у СДС (коалиция "Силы демократической Сирии", костяк которой составляют курдские отряды) <...>. Это значительное число людей. И один из моментов, который, полагаю, беспокоит нас больше всего, это то, что ситуация на северо-востоке Сирии может в любой день быть менее стабильной. В частности, мы наблюдали это во время турецкого вторжения, когда появились некоторые реальные вопросы относительно того, в какой степени СДС смогут поддерживать эффективный контроль своих объектов. <...> Есть опасения, что в какой-то день из-за какого-то набора причин, будь то связанным с усилиями российского, турецкого, иранского или сирийского режимов, ситуация может измениться", - утверждал Годфри.

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