Санду заявила, что продолжит блокировать утверждение правительства Молдавии

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду продолжит блокировать утверждение правительства, чтобы спровоцировать досрочные выборы в парламент. В интервью телеканалу Pro TV в четверг она заявила, что законодательный орган может быть распущен после 23 марта, когда истекает срок, отведенный конституцией на утверждение правительства.

"Я не вижу смысла в выдвижении новой кандидатуры на пост премьер-министра. <...> Депутаты должны либо сами договориться о роспуске парламента, либо мы ждем 23-го числа. Как я говорила, социалисты и другие могут и имеют право инициировать импичмент", - сказала Санду.

На этой неделе Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконным указ президента, которым с ее стороны на утверждение парламенту была повторно предложена неприемлемая кандидатура на пост премьера, и обязал Санду согласовать этот вопрос с депутатами. Президент заявила, что не подчинится этому решению. "Вердикт КС применим к нормальной ситуации, сейчас у нас ненормальная ситуация. Мы еще в процессе деолигархизации. <...> Мы не можем оставлять эту мафиозную систему еще на два года у власти, чтобы она продолжала обкрадывать народ", - объяснила Санду свою позицию.

Она заверила, что не нарушает конституцию. "Я не нарушаю принципов демократии, когда даю право выбора гражданам", - сказала Санду. Она заверила, что "готова идти до конца", а также к процедуре импичмента, которая в Молдавии инициируется парламентом и утверждается на референдуме. Санду сообщила, что с понедельника намерена инициировать переговоры с гражданским обществом, со специалистами в области конституционного права, с которыми обсудит свои дальнейшие действия.

Проевропейские партии

После победы на президентских выборах в Молдавии бывшего лидера проевропейской Партии действия и солидарности Санду в республике начался политический кризис. Ее сторонники в ходе акций протеста стали требовать отставки сформированного Партией социалистов Республики Молдова правительства и досрочных выборов в законодательный орган, так как Молдавия является парламентской республикой. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику.

Вместо Кику Санду выдвинула на пост премьера заранее непроходную кандидатуру однопартийца Натальи Гаврилицы, которая была отклонена депутатами. После этого социалисты сформировали парламентское большинство с партией "Шор" и группой "Про Молдова". Депутаты потребовали от Санду выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру Марианны Дурлештяну. Обсудить переходное правительство, которое будет управлять страной в сложный период пандемии, также выразил готовность ряд проевропейских партий.