{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Санду заявила, что продолжит блокировать утверждение правительства Молдавии

Президент Молдавии отметила, что парламент страны может быть распущен после 23 марта, когда истекает срок, отведенный конституцией на утверждение правительства

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду продолжит блокировать утверждение правительства, чтобы спровоцировать досрочные выборы в парламент. В интервью телеканалу Pro TV в четверг она заявила, что законодательный орган может быть распущен после 23 марта, когда истекает срок, отведенный конституцией на утверждение правительства.

"Я не вижу смысла в выдвижении новой кандидатуры на пост премьер-министра. <...> Депутаты должны либо сами договориться о роспуске парламента, либо мы ждем 23-го числа. Как я говорила, социалисты и другие могут и имеют право инициировать импичмент", - сказала Санду.

На этой неделе Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконным указ президента, которым с ее стороны на утверждение парламенту была повторно предложена неприемлемая кандидатура на пост премьера, и обязал Санду согласовать этот вопрос с депутатами. Президент заявила, что не подчинится этому решению. "Вердикт КС применим к нормальной ситуации, сейчас у нас ненормальная ситуация. Мы еще в процессе деолигархизации. <...> Мы не можем оставлять эту мафиозную систему еще на два года у власти, чтобы она продолжала обкрадывать народ", - объяснила Санду свою позицию.

Она заверила, что не нарушает конституцию. "Я не нарушаю принципов демократии, когда даю право выбора гражданам", - сказала Санду. Она заверила, что "готова идти до конца", а также к процедуре импичмента, которая в Молдавии инициируется парламентом и утверждается на референдуме. Санду сообщила, что с понедельника намерена инициировать переговоры с гражданским обществом, со специалистами в области конституционного права, с которыми обсудит свои дальнейшие действия.

Проевропейские партии

После победы на президентских выборах в Молдавии бывшего лидера проевропейской Партии действия и солидарности Санду в республике начался политический кризис. Ее сторонники в ходе акций протеста стали требовать отставки сформированного Партией социалистов Республики Молдова правительства и досрочных выборов в законодательный орган, так как Молдавия является парламентской республикой. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику.

Вместо Кику Санду выдвинула на пост премьера заранее непроходную кандидатуру однопартийца Натальи Гаврилицы, которая была отклонена депутатами. После этого социалисты сформировали парламентское большинство с партией "Шор" и группой "Про Молдова". Депутаты потребовали от Санду выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру Марианны Дурлештяну. Обсудить переходное правительство, которое будет управлять страной в сложный период пандемии, также выразил готовность ряд проевропейских партий.

Теги
МолдавияСанду, Майя
Новый постпред США при ООН анонсировала "возвращение" Америки на мировую арену
Линда Томас-Гринфилд отметила, что Соединенные Штаты "остаются незаменимым институтом в продвижении мира, безопасности и всеобщего благополучия"
Читать полностью