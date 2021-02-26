Байден отметил заинтересованность в более открытых отношениях с Эр-Риядом

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом отметил заинтересованность в более крепких и открытых двусторонних отношениях. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент положительно оценил недавнее освобождение ряда саудовско-американских активистов и подчеркнул важность для США универсальных прав человека и верховенства права, - информировали в пресс-службе. - Президент заявил королю Саудовской Аравии, что намерен работать над тем, чтобы сделать двусторонние отношения более крепкими и открытыми, насколько это возможно. Стороны согласились работать над вопросами, представляющими взаимную озабоченность и интерес".

Собеседники рассмотрели вопросы "региональной безопасности, включая обновленные усилия ООН и США по прекращению войны в Йемене". Байден подтвердил намерение помогать Саудовской Аравии "перед лицом атак связанных с Ираном групп".

В сообщении Белого дома не упоминается, поднималась ли во время разговора тема возможной публикации доклада аппарата директора Национальной разведки США об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Байден заявил в среду журналистам, что ознакомился с документом, однако не стал вдаваться в подробности. Как сообщал ранее новостной портал Axios, в докладе будет фигурировать имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Предварительные итоги расследования были обнародованы 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.