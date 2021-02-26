США призвали Россию исключить секту "Свидетели Иеговы" из числа экстремистских организаций

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. США обеспокоены приговором суда в Хакасии, вынесенным двум членам секты "Свидетели Иеговы" (запрещена в России), и призывает Москву исключить ее из числа экстремистских организаций. Об этом сообщается в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы встревожены сообщениями о том, что российский суд приговорил Валентину Барановскую и ее сына Романа Барановского к двум и шести годам колонии соответственно, - говорится в документе. - Мы призываем Россию отменить запрет в отношении "Свидетелей Иеговы".

О решении суда в отношении Валентины Барановской и Романа Барановского сообщило в среду СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Суд установил, что в период с декабря 2017 по апрель 2019 года подсудимые, находясь на территории города Абакана и зная о ликвидации местной религиозной организации, организовали и осуществляли ее дальнейшую деятельность, распространяя ее идеологию. Кроме того, подсудимые проводили богослужения и религиозные собрания, собирали деньги на нужды организации, устанавливали и поддерживали международные связи, в том числе в целях паломничества.

Минюст России в августе 2017 года включил организацию "Свидетели Иеговы" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных объединений в список запрещенных в стране. Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации организации 20 апреля 2017 года и признал "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими.