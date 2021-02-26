Reuters: США нанесли авиаудар по объекту иранских ВС в Сирии

ТАСС, 26 февраля. США в четверг нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Об этом в четверг со ссылкой на двоих представителей администрации США сообщило агентство Reuters .

По его данным, авиаудар стал ответом на серию атак, которые были произведены по объектам США в Ираке. Как сообщило Reuters, президент США Джо Байден одобрил нанесение авиаудара.

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району города, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

Ранее в феврале район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.