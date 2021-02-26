Пентагон заявил о нанесении удара по инфраструктуре проиранских групп в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты нанесли по указанию президента Джо Байдена авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби.

"По указанию президента США Джо Байдена вооруженные силы нанесли авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии. Удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке, а также нанесены в связи с продолжающимися угрозами им, - отмечается в тексте. - Ударами разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

США консультировались с партнерами по коалиции перед нанесением ударов в Сирии, сообщили в Пентагоне.