В Японии заявили, что следят за развитием событий в Сирии на фоне авиаударов США

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации в Сирии на фоне авиаударов, совершенных Соединенными Штатами. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Мы пока не обладаем полной информацией, включая информацию об ущербе [в результате ударов], но пристально следим за развитием ситуации, как в отношении этого конкретного инцидента, так и в отношении положения дел на Ближнем Востоке в целом", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию об авиаударах США по объектам проиранских групп в Сирии. Мотэги также подчеркнул, что японская сторона продолжит тесное сотрудничество со всеми вовлеченными сторонами, направленное на стабилизацию ситуации в регионе.

Пентагон в четверг объявил о том, что Соединенные Штаты нанесли по указанию президента Джо Байдена авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии. "По указанию президента США Джо Байдена вооруженные силы нанесли авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии. Удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке, нанесены в связи с продолжающимися угрозами им, - говорится в поступившем в ТАСС заявлении помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби. - Ударами разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Пострадавших, как отмечалось, не было.