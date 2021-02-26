Алиев надеется, что события в Армении не повлияют на реализацию заявления по Карабаху

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что происходящее в Ереване является внутренним делом Армении, и выразил надежду, что эти события не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным 9 ноября.

"События в Армении - это внутреннее дело Армении. <...> Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что идущие там процессы в большой степени сотрясают основы государственности страны", - сказал Алиев на пресс-конференции в пятницу.

"Результаты войны остаются и будут оставаться неизменными. И заявление, подписанное 10 ноября (9 ноября по времени Москвы - прим. ТАСС), исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Но есть вопросы, которые сейчас являются темой обсуждения. Надеюсь, что, несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено", - сказал он.

Президент добавил, что перед Ереваном стоит "не очень большой выбор". "Они должны смириться и считаться с новой реальностью. Мы создали новую реальность. Самым приемлемым выбором для Армении сейчас является выполнение положений трехстороннего заявления от 10 ноября", - подчеркнул Алиев.

Попытки реваншизма

Азербайджан будет действовать незамедлительно, если увидит какие-либо намерения Армении устроить реванш.

"Еще одним обязательным условием для долгосрочного мира является ясное понимание в Армении, в армянских политических кругах, что любые намерения о реванше будут сурово наказаны Азербайджаном. Насчет этого нет никаких сомнений, мы не будем колебаться ни минуты, если мы вновь увидим опасность для нас. Если проанализируем существенную опасность, мы будем действовать незамедлительно", - сказал Алиев.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют его отставки. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы. Активисты оппозиционного "Движения за спасение родины" провели ночь с четверга на пятницу в палатках возле здания парламента. Они планируют новые митинги.

Совместное заявление лидеров Армении, Азербайджана и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе позволило положить конец боевым действиям в зоне конфликта, которые начались 27 сентября прошлого года. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.