Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Баку приступил к строительству международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе и рассчитывает ввести его в эксплуатацию осенью этого года. Об этом заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

"Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали [решать] вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению. И в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию. <...> Естественно, в этом году он будет сдан. Хотим, чтобы это было ранней осенью. И если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учетом грузов, которые мы будем получить из-за рубежа, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шушу", - добавил азербайджанский президент. Он отметил, что одновременно с аэропортом в Шушу строятся две автодороги. При этом Алиев указал на сложности в прогнозировании точных сроков строительства аэропорта, поскольку "вопросы, связанные с разминированием, с доступом к этой территории вызывают сложности".

Президент Азербайджана подчеркнул, что взлетно-посадочная полоса аэропорта в Физули будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые.

Ранее Алиев сообщил, что дал указание о строительстве в Физули международного аэропорта.

Строительство еще двух аэропортов

Азербайджан рассчитывает возвести аэропорты в Лачинском и Зангеланском районах в Нагорном Карабахе.

"Должен сказать, что наши планы по строительству аэропортов только городом Физули не ограничиваются. У нас еще есть планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангелане. С учетом планов по обустройству территории, с учетом того, что Зангелан превратится в очень важный логистический центр", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В регионе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.