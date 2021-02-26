Алиев заявил, что Армения не представила Азербайджану карты минных полей

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года армянская сторона не предоставила карты минных полей в регионе, что можно рассматривать как преступление.

"Нам армянская сторона не представила карты минных полей, и это, кстати, тоже может рассматриваться как преступление, потому что после окончания военных действий у нас несколько случаев и среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не представили карты минных полей", - сказал он в пятницу в интервью иностранным СМИ. Он подчеркнул, что проблема разминирования сейчас является одной из главных сложностей в вопросе восстановления региона.

Удерживаемые лица

Также, по его словам, Баку вернул всех армянских граждан, попавших в плен в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, а удерживаются только "террористы и диверсанты".

"Военнопленные, которые были у нас, - мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди [удерживаемые в настоящий момент Азербайджаном] в эту категорию не попадают, это террористы и диверсанты, и любая спекуляция со стороны Армении или каких-то стран неуместна", - сказал Алиев.

Он заявил, что удерживаемые лица были обнаружены на перешедших под контроль Баку территориях после подписания соглашения по Карабаху. "После окончания военных действий мы обнаружили, что в глубоком тылу находятся армянские формирования. Сначала мы получили информацию о том, что эти люди заблудились и не смогли выйти из окружения. Первое время, совместно с миротворцами, наши военнослужащие пытались помочь этим людям. Но оказалось, что это диверсионная группа, которая совершала атаки на наших военнослужащих и мирных граждан", - сказал Алиев.

По его словам, в результате действий этой группы погибли четыре азербайджанских военнослужащих и один мирный житель. "Мы провели контртеррористическую операцию, в результате которой несколько диверсантов были обезврежены, а более шестидесяти были захвачены", - подчеркнул Алиев.

Кроме того, он заявил, что вопрос статуса Карабаха не должен больше фигурировать ни в одной повестке.

Ситуация в Карабахе

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.