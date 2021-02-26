Внеочередное заседание парламента Армении не состоится

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Заседание совета армянского парламента, который по требованию оппозиции должен был сформировать повестку внеочередного заседания законодательного органа для обсуждения внутриполитической ситуации в стране, не состоялось из-за отсутствия спикера и депутатов от правящего блока "Мой шаг". Об этом сообщил в пятницу журналистам лидер оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

"Как вы знаете, сегодня мы должны были провести заседание совета парламента, который должен был разработать повестку внеочередного заседания парламента. Без этого невозможно провести внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию в стране. Но спикер парламента и другие представители власти не пришли на заседание совета, то есть заседание не состоялось", - заявил он.

По словам Марукяна, "такое поведение спикера парламента и депутатов от власти свидетельствует о том, что премьер Пашинян и его команда не хотят решать внутриполитический кризис". Лидер оппозиционной фракции также добавил, что "требование начальника Генштаба Оника Гаспаряна не является попыткой военного переворота". "Если это военный переворот, то почему военные не арестовывают гражданских политиков?" - сказал он.

Марукян сообщил, что в пятницу он намерен провести встречу с президентом Арменом Саркисяном для обсуждения внутриполитической ситуации в стране. Ранее парламентская оппозиция в лице фракций "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" заявили, что инициировали внеочередное заседание парламента для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

Вечером в четверг депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян сообщила, что оппозиция намерена в пятницу инициировать внеочередное заседание законодательного органа для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.