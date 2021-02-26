Баку будет привлекать российские компании к восстановлению в Карабахе

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Азербайджан будет привлекать российские компании к восстановительным работам в Нагорном Карабахе и ждет соответствующие предложения. Об этом заявил в пятницу президент республики Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

"Мы будем привлекать компании из дружественных стран. Россия и Азербайджан - это дружественные страны, поэтому, естественно, российские компании будут привлекаться. Они уже и сами могут проявлять интерес, потому что мы получаем уже заявки из различных стран по определенным видам работ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам президента республики, уже были заявки на предоставление услуг по планированию городов, строительству объектов, в том числе инфраструктурных - дорог, мостов. "Объем работ огромный, территория более 10 тыс. квадратных километров освобождена. Для всех друзей Азербайджана хватит фронта работы", - подчеркнул Алиев.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.