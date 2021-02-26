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Столтенберг назвал главные угрозы НАТО и ЕС

Среди них, по мнению генсека Североатлантического альянса, Россия, Китай, терроризм, кибератаки и климат

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Россия, Китай, терроризм, кибератаки и климатические изменения являются главными угрозами НАТО и Евросоюза. С таким утверждением выступил в пятницу генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на саммит лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе.

"Для НАТО главной задачей было, чтобы кризис здравоохранения не стал кризисом безопасности, потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения. Одна страна или континент не смогут справиться, но смогут вместе", - сказал генсек.

Столтенберг в очередной раз приветствовал "сильный сигнал нового президента США Джо Байдена о том, что нужно усилить связь между Европой и Северной Америкой". "Это будет главная тема лидеров НАТО, которые встретятся позже в этом году в Брюсселе", - добавил он.

Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил генсека НАТО на второй день онлайн-саммита ЕС, чтобы обсудить, как повысить "коллективный потенциал реагирования на вызовы и угрозы безопасности". Как ожидается, лидеры ЕС и генсек НАТО воспользуются возможностью, чтобы обсудить и решить вопрос совместного приглашения в Брюссель нового президента США Джо Байдена для проведения саммитов ЕС - США и НАТО - США. И сообщество, и альянс не раз говорили о том, что намерены сделать это в первой половине года, однако до сих пор официального приглашения не было.

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РоссияКитайСтолтенберг, Йенс
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