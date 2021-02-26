Саркисян планирует встречу с начальником Генштаба для обсуждения ситуации в Армении

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян планирует провести встречу с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном, который в четверг потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, для обсуждения обстановки в республике. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аппарата главы государства.

"Президент республики планирует провести встречу с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном. Для того чтобы снизить напряженность в стране и найти мирное решение для выхода из сложившейся ситуации, президент Саркисян инициирует ряд консультаций", - отмечается в сообщении.

Ранее о готовящейся встрече с президентом Саркисяном сообщил лидер парламентской оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. Самое крупное оппозиционное обьединение - "Движение за спасение родины", которое с четверга вечера перекрыло проспект Баграмяна рядом со зданием парламента Армении, также выразило готовность провести встречу с Саркисяном.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.