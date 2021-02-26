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Алиев: Грузия при желании может присоединиться к платформе по стабилизации в Карабахе

Говоря о деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, президент Азербайджана отметил, что результаты ее работы важны для всего региона

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу заявил, что Грузия, как и другие страны, при желании может присоединиться к общей платформе по восстановлению Нагорного Карабаха.

Говоря о деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, он отметил, что результаты ее работы важны для всего региона. "И Турция, и Иран, и в будущем - если будет желание - Грузия могут присоединиться к этой платформе", - пояснил Алиев в интервью иностранным СМИ.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

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АзербайджанГрузияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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