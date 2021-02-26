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Алиев не исключил возможность подписания мирного договора с Арменией

Алиев не исключил возможность подписания на каком-то этапе мирного договора с Арменией.

Столтенберг назвал главные угрозы НАТО и ЕС
Среди них, по мнению генсека Североатлантического альянса, Россия, Китай, терроризм, кибератаки и климат
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