Алиев считает, что РФ не должна участвовать в модернизации армии Армении

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что России не следует участвовать в модернизации армии Армении, и призвал "не давать Еревану оружие".

Азербайджанский лидер в пятницу в интервью иностранным СМИ обратил внимание на заявления армянкой стороны, что Россия будет участвовать в этом процессе. "Для чего?" - задался вопросом президент. По его мнению, "стране, где царит хаос, где разворачивается трагикомедия то ли с совершенным переворотом, то ли не совершенном", нельзя давать оружие "во избежание очередной трагедии".

Он добавил, что уже говорил, что российской стороне нужно "забрать у Армении "Искандеры".

После окончания военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал дорожную карту развития страны, согласно которой особое значение придается вопросу реформирования и модернизации армии. Он также заявлял, что Ереван намерен "углублять сотрудничество с главным стратегическим союзником - Россией".

Армения впервые заявила о приобретении российских тактических комплексов "Искандер" в сентябре 2016 года.

Деятельность миротворцев РФ в Карабахе

Ильхам Алиев оценил как "удовлетворительную и позитивную" роль российских миротворцев, введенных в Карабах по условиям трехстороннего соглашения, подписанного им с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным 9 ноября прошлого года и положившего конец боевым действиям в зоне конфликта.

"Деятельность российских миротворцев считаю удовлетворительной и позитивной. Нахождение российских миротворцев сыграет позитивную роль и в возвращении азербайджанских перемещенных лиц в Карабах", - сказал Алиев.

Вместе с тем Алиев выступил с утверждением, что российские миротворцы "тайно пропускают" в Карабах иностранцев. По его словам, с российской стороной была достигнута договоренность о том, что иностранцы могут допускаться в регион только с разрешения Азербайджана. "Эта договоренность нарушается", - сказал Алиев. При этом он не уточнил, о гражданах какой страны идет речь.

Доказательства участия боевиков

Доказательства участия террористических групп в боевых действиях в Нагорном Карабахе до сих пор не были представлены, это искусственно созданная история, заявил Алиев.

"Ни одно доказательство участия террористических групп в ходе операции по освобождению нашей территории не было представлено. Это намеренно выдуманная история. Я сожалею, что представители дружественной страны поднимают этот вопрос, обычно такие обвинения исходили от других стран. Тем не менее никакие террористы не участвовали в операции по освобождению [Нагорного Карабаха], азербайджанская армия сама освободила свои территории", - сказал он.

Трехсторонняя встреча в Москве

Азербайджан отнесется с понимаем, если Армения отменит намеченную на субботу встречу трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров, заявил Алиев.

"Встреча была запланирована на завтра в Москве, но у нас нет пока подтверждения по участию Армении. <...> Если они ее отменят, мы поймем", - сказал он.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.