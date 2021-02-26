{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Алиев заявил, что во время войны в Карабахе стороны обменивались сигналами через Путина

Азербайджанский лидер отметил, что у него с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прямого контакта не было

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев подтвердил, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе стороны передавали друг другу сигналы через президента РФ Владимира Путина.

"Во время войны неоднократно мы были в контакте. И, должен сказать, что у нас, естественно, с премьер-министром Армении [Николом Пашиняном] прямого контакта не было и нет, но через президента [РФ Владимира] Путина мы передавали друг другу разные месседжи", - сказал Алиев в пятницу в интервью иностранным СМИ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол Воваевич
Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина от афганского президента
Мохаммад Ханиф Атмар выразил благодарность за поддержку Афганистана во время пандемии
Читать полностью