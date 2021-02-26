Алиев заявил, что во время войны в Карабахе стороны обменивались сигналами через Путина

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев подтвердил, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе стороны передавали друг другу сигналы через президента РФ Владимира Путина.

"Во время войны неоднократно мы были в контакте. И, должен сказать, что у нас, естественно, с премьер-министром Армении [Николом Пашиняном] прямого контакта не было и нет, но через президента [РФ Владимира] Путина мы передавали друг другу разные месседжи", - сказал Алиев в пятницу в интервью иностранным СМИ.