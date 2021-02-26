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Главы МИД Ирана и Сирии провели переговоры после ударов ВВС США

Ранее Вашингтон нанес удар по участку сирийско-иракской границы

ТЕГЕРАН, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его сирийский коллега Фейсал Микдад провели телефонные переговоры, посвященные сотрудничеству двух стран и проблемам региона. Об этом сообщило в пятницу агентство ISNA.

Беседа состоялась вскоре после удара, который ВВС США нанесли по участку сирийско-иракской границы. Министры указали на необходимость того, чтобы Запад придерживался резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, уважал суверенитет и независимость арабской республики и не поддерживал террористические группировки. Кроме того, они подчеркнули приверженность астанинскому процессу сирийского урегулирования.

Переговоры прошли на фоне информации об американском военном ударе в ночь на 26 февраля в районе сирийско-иракской границы. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Целью, как утверждается, стали объекты проиранских групп, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада". Гостелерадио Сирии назвало действия Вашингтона агрессией. Саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил о гибели 17 членов проиранских формирований.

Теги
СШАИранСирияЗариф, Мохаммад Джавад
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