В Турции заявили, что задействуют С-400 только в случае возникновения опасности

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Турция намерена задействовать приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400 только в случае возникновения опасности. Об этом заявил в пятницу министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

"Турция намерена задействовать С-400 только в случае возникновения угроз и опасности. С-400 в Турции не представляют угрозы для тех, кто не собирается нападать на нее", - приводит его слова агентство Anadolu.

Кроме того, Акар сообщил, что решение США ввести ряд рестрикций против Турции из-за С-400, которые в особенности касаются программы F-35, не соответствует "духу альянса". "Соединенные Штаты должны ответить на наше письмо, чтобы мы могли найти решение [ситуации]", - добавил министр.

Глава турецкого оборонного ведомства также вновь заверил, что Турция намерена использовать российские С-400 независимо от систем НАТО.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРК С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРК. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили предпринимать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО.